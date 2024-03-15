Врач рассказал, какой ущерб курение наносит россиянам

Курение — главная причина развития рака легкого. С ним связаны 85-90% всех случаев этого вида онкологии. Торакальный хирург и врач-онколог Андрей Нефедов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как курение влияет на сокращение продолжительности жизни и как вовремя обнаружить и начать лечение рака легкого.

«При этом рак легкого — один из наиболее летальных видов онкологии. Ежегодное число летальных исходов — около 1,8 млн человек, при том, что заболевают 2,2 млн, то есть больше 80% всех заболевших. При этом курение сказывается и на продолжительности жизни — курильщики живут в среднем на 10-15 лет меньше, чем некурящие», — объяснил Нефедов.

По словам врача, в табачном дыме содержится более 5000 химических веществ, которые при вдыхании попадают в организм и отравляют его. При этом таким эффектом обладают не только обычные сигареты, но и никотиносодержащие устройства, такие как вейпы и электронные сигареты.

Главный способ предотвратить развитие рака легкого, по словам врача, — навсегда отказаться от курения и сделать это как можно скорее. Через год после прекращения курения риск развития рака легких уменьшается на 6%, что только укрепляет мотивацию отказа от курения в любом возрасте.

Врач отметил, что даже если прямо сейчас избавиться от вредной привычки невозможно, следует тщательно следить за своим здоровьем. Чтобы своевременно выявить онкологическое заболевание и вовремя начать лечение, необходима ранняя диагностика болезни.

«Главный способ такой диагностики — скрининг НДКТ (низкодозная компьютерная томография). Этот метод позволяет выявить рак легкого на ранних стадиях, что значительно улучшает прогноз лечения, в отличие от поздних стадий. Проходить ее особенно нужно людям, находящимся в группе риска: курящим в возрасте от 55 до 70 лет, которые курили или курят около 30 лет по пачке в день», — сообщил Нефедов.

Ранее был назван надежный способ снижения риска возникновения опасных заболеваний легких.