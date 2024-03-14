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Россиянин обвинил няню чужого ребенка в избиении своего сына

Житель Нижнего Новгорода обвинил няню чужого ребенка в избиении своего сына

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Нижнем Новгороде мужчина обвинил няню чужого ребенка в избиении своего сына. Об этом сообщает издание NewsRoom24.ru со ссылкой на отца пострадавшего мальчика.

Все произошло 16 февраля в хоровом колледже имени Л.К. Сивухина. Семилетний сын мужчины подрался со сверстником на глазах у одноклассников, классного руководителя и няни второго мальчика. Мужчина утверждает, что няня школьника сделала его ребенку замечание, в ответ на которое тот засмеялся: это якобы не понравилось женщине и она оттаскала мальчика за волосы.

Дома родители заметили у сына ссадины на голове и обратились в травмпункт, а затем областную больницу, чтобы проверить здоровье мальчика и зафиксировать повреждения.

По словам нижегородца, няня написала заявление в полицию о нападении на нее первоклассника.

Ранее в Сургуте женщина избила чужого ребенка из-за воздушного шарика.

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