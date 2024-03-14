Несовершеннолетние вандалы разбили остановку у самарского филиала Третьяковки

В Самаре полиция начала проверку после публикации в соцсетях видео, на котором подростки громят трамвайную остановку рядом с филиалом Третьяковской галереи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Запись хулиганских действий несовершеннолетних опубликовал Telegram-канал «ЧП Самара»: на ней юноша с силой бьет ногой в стекло остановки, из-за чего оно рассыпается на осколки. Судя по голосам за кадром, таким образом вандалы хотели проверить, каким материалом оформлена остановка — стеклом или пластиком.

«Расходится видео, на котором молодые вандалы варварски разбивают единственную(!) в Самаре остановку с низконапольным покрытием для трамваев, которую мы специально установили в рамках благоустройства территории рядом с Фабрикой-кухней. <...> МВД уже начало проверку по данному факту», — заявил Хинштейн.

Парламентарий посетовал на то, что молодое поколение не оценило труд по благоустройству города.

Ранее трое подростков с кастетом и перцовым баллончиком напали на прохожего в Челябинске.