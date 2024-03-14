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Российская пенсионерка отсудила у аптеки 200 тыс. рублей за травму

В Верхней Пышме пенсионерка отсудила 200 тыс. рублей у аптеки за переломы рук

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Жительница Верхней Пышмы через суд добилась компенсации за травмы, полученные при входе в аптеку. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Инцидент произошел в октябре 2021 года: 70-летняя женщина упала при входе в муниципальную аптеку №57, зацепившись ногой за коврик. Женщина приземлилась на руки и ударилась головой. В материалах суда говорится, что фармацевты оказали ей первую помощь и вызвали «скорую». Медики диагностировали пострадавшей переломы обеих рук. Женщина ходила месяц в гипсе и была вынуждена обратиться за платной помощью, так как проживала одна.

Поправив здоровье, она обратилась в суд с иском к аптеке с требованием взыскать компенсацию морального вреда и затраты на платную помощь. Суд частично удовлетворил требования пенсионерки, обязав аптеку выплатить женщине 50 тыс. рублей и 7 тыс. рублей на оплату услуг адвоката.

Ни истицу, ни ответчика приговор не устроил и они обжаловали его в областном суде. Там настояли на проведении еще одной судебно-медицинской экспертизы, которая подтвердила, что пенсионерка получила травмы из-за плохого обустройства входной группы аптеки, а не из-за проблем со здоровьем, как утверждал ответчик. В итоге суд увеличил размер компенсации морального вреда до 200 тыс. рублей, а жалобу ответчика оставил без удовлетворения.

Ранее калининградка потребовала от музея компенсацию после падения на ее сына пушки.

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