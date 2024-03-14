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Ягуар напал на группу туристов в джунглях и ранил гида

The Sun: в Перу ягуар напал на группу туристов в джунглях

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Global Look Press

В окрестностях города Пуэрто-Мальдонадо в Перу ягуар набросился на группу туристов, которые шли по тропе с гидом. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел во время похода туристов в джунглях недалеко от города Пуэрто-Мальдонадо. Ягуар сначала преследовал людей и наблюдал за ними издалека. Напуганные туристы начали кричать и издавать громкие звуки, но зверь бросился на них.

Ягуар успел ранить гида, который отбился от дикой кошки ножом. Туристам удалось одержать верх над животным и спугнуть его с тропы.

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