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В ООН отреагировали на ситуацию на ЗАЭС после атаки ВСУ

ООН выразила крайнее беспокойство после атаки ВСУ на ЗАЭС

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Организация Объединенных Наций крайне обеспокоена ситуацией вокруг Запорожской АЭС. С таким заявлением выступил на брифинге официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик, комментируя атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на станцию, передает ТАСС.

«Мы крайне обеспокоены ситуацией вокруг этой АЭС. Все стороны ответственны за обеспечение ее безопасности», — сказал он.

В четверг, 14 марта, стало известно, что ВСУ обстреляли критический объект возле Запорожской АЭС. В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России отметили, что радиационный фон на Запорожской АЭС остается в норме после атаки.

Накануне глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что не видит условий в рамках украинского конфликта для применения ядерного оружия.

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