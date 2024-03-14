В России открылись ситуационные центры наблюдения на выборах президента

Накануне старта первого дня голосования на выборах президента по всей России открылись ситуационные центры Общественной палаты РФ (ОП ФР) и «Независимого общественного мониторинга» (НОМ), где в режиме реального времени будут приниматься сообщения о возможных нарушениях и проблемах. Об этом сообщается на сайте НОМ.

Отмечается, что центры предназначены для координации действий наблюдателей по всей стране и обеспечения соблюдения закона в ходе выборов.

Так, в ситуационном центре ОП РФ, который открылся 14 марта, более 250 волонтеров будут держать связь с наблюдателями по всей стране на предмет соблюдения «Золотого стандарта». На площадке центра также будут работать Центр наблюдения за ДЭГ, горячая линия по защите избирательных прав граждан, а также специальный портал для наблюдателей.

Как подчеркнула председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алена Булгакова на текущий момент наблюдатели – это профессионалы. По ее словам, обучение прошли более 200 тыс. человек. При этом часть из них были направлены кандидатами и партиями.

Также после открытия первых избирательных участков (в 23:00 мск) начнет работу Экспертный ситуационный центр Ассоциации НОМ и мониторинговой рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (МРГ СПЧ).

В период голосования волонтеры из студентов МГЮА и Университета «Синергия» будут принимать и анализировать информацию, поступающую на «Карту НОМ» от наблюдателей со всей страны. Эксперты проведут правовую оценку всех сообщений о возможных проблемах.

По словам члена СПЧ и председателя Ассоциации НОМ Александра Брода, очевидно, что дни голосования пройдут в условиях сложного информационного давления на избирателей и вмешательства извне. Однако система общественного контроля на протяжении последних лет выработала надежный «иммунитет» к подобным рискам и угрозам.

Также во всех 89 регионах начали работу Центры общественного наблюдения. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова. Центры доступны для наблюдателей, партий, кандидатов, экспертов и всех заинтересованных лиц в течение всего голосования. На площадках центров предусмотрен просмотр видеотрансляций с избирательных участков в режиме реального времени на больших плазменных панелях.