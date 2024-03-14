Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин вывалил мусор у двери управляющей компании

Москвич вывалил мусор у дверей управляющей компании, чтобы привлечь внимание

close
100%
Подъём' class="item-image" >
Телеграм-канал Подъём

В Москве житель района Очаково-Матвеевское несколько раз выбросил у дверей офиса управляющей компании отходы. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Целью подобной «акции» было привлечь внимание организации к переполненным мусорным бакам у домов. В УК «ПИК-Комфорт» заявили, что после случившегося обратились к региональному оператору с просьбой увеличить частоту вывоза мусора и заменить баки.

«Оператор полностью устранил проблему. Баки были заменены и скорректирован график вывоза», — отметил представитель компании, подчеркнув, что сейчас контейнерная площадка находится в надлежащем состоянии.

Ранее костромич облил фекалиями фармацевта, который отказался его обслуживать из-за отсутствия маски.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами