Россиянин вывалил мусор у двери управляющей компании

В Москве житель района Очаково-Матвеевское несколько раз выбросил у дверей офиса управляющей компании отходы. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Целью подобной «акции» было привлечь внимание организации к переполненным мусорным бакам у домов. В УК «ПИК-Комфорт» заявили, что после случившегося обратились к региональному оператору с просьбой увеличить частоту вывоза мусора и заменить баки.

«Оператор полностью устранил проблему. Баки были заменены и скорректирован график вывоза», — отметил представитель компании, подчеркнув, что сейчас контейнерная площадка находится в надлежащем состоянии.

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