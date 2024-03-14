«Случилась катастрофа»: из Ботанического сада в Москве украли подснежники

В Москве 14 марта неизвестная украла из Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» первые подснежники. Об этом рассказали сотрудники ботсада в официальном Telegram-канале организации.

«Сегодня некая посетительница в красном головном уборе нагло перелезла через ограждение у главного входа и срезала наши подснежники», — поделились ботаники, назвав случившееся «катастрофой».

Первоцветы распустились на аллеях сада 12 марта.

Ранее обезьяна украла антидепрессанты у посетительницы ботанического сада в Сингапуре.