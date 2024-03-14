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«Случилась катастрофа»: из Ботанического сада в Москве украли подснежники

Из Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» посетительница украла подснежники

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Телеграм-канал Аптекарский огород МГУ

В Москве 14 марта неизвестная украла из Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» первые подснежники. Об этом рассказали сотрудники ботсада в официальном Telegram-канале организации.

«Сегодня некая посетительница в красном головном уборе нагло перелезла через ограждение у главного входа и срезала наши подснежники», — поделились ботаники, назвав случившееся «катастрофой».

Первоцветы распустились на аллеях сада 12 марта.

Ранее обезьяна украла антидепрессанты у посетительницы ботанического сада в Сингапуре.

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