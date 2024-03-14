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Школьнице удалось сбежать от похитителя, который насиловал ее шесть дней

Los Angeles Times: в США мужчина похитил и шесть дней насиловал школьницу

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Depositphotos

В Калифорнии 17-летней школьнице удалось сбежать от насильника спустя шесть дней после похищения. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Американская школьница из города Биг-Беар-Лейк в Калифорнии пришла в полицию и заявила о похищении и изнасиловании, по словам подростка, она села в машину к незнакомому мужчине, который вывез ее за город.

Шесть дней злоумышленник насиловал школьницу и не выпускал из дома, в один из дней он опоил девушку спиртным и поехал с ней на машине в соседний город. Пострадавшей удалось сбежать из автомобиля и обратиться к патрулировавшим улицы полицейским.

Злоумышленника удалось задержать, 25-летнему Закари Дуруссо предъявлено обвинение в изнасиловании и похищении, он заключен под стражу.

Ранее мужчина затащил в море не умевшую плавать девочку и изнасиловал.

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