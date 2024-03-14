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Директор автосервиса объяснил, зачем взял на работу рыжего кота

Директор автосервиса в Твери рассказал, что принятый на работу кот не ходит по машинам

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Инициативная группа по защите животных/VK

Директор тверского автосервиса FPS Алексей рассказал «Газете.Ru», что принял на работу бездомного кота Василия еще два года назад. И назвал плюсы сотрудника-кота — это и спасенная судьба, и помощь в работе с клиентами.

«У нас сервис оформлен просто в черно-рыжих тонах, и почему бы и не взять рыжего кота себе. Еще одна спасенная судьба будет. Он у нас социальный работник, у него непосредственно коммуникация с клиентами, он никого не оставляет без внимания. Зарплату он получает кормом и соцпакетом: все прививки и услуги грумера. Он очень социальный, он ко всем подходит, очень ласковый. Мы его быстренько приучили, по машинам он не ходит. Но зато когда клиенты сидят в клиентской, он ко всем подходит, мурлыкает, просит его погладить. Все на него реагируют очень положительно. Трудно, конечно, сказать об этом, у нас и так клиентов было много. Но клиенты, которые не первый раз у нас, они спрашивают, где Вася. Доверие и расположение всех он завоевал», — сказал он.

Ранее в Москве из библиотеки выгнали кота, прожившего там восемь лет.

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