В Белгороде снова объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал чиновник.

14 марта приграничные регионы России подверглись обстрелам, особенно сильные были в Белгородской области.

По информации Минобороны РФ, в этот же день средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над территорией Белгородской области 12 беспилотников, над Курской областью — три дрона. Над Белгородской областью также были уничтожены восемь реактивных снарядов.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что атакой дронов Украина пытается сорвать президентские выборы в России.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.