В Московской области обновят все женские консультации

В Подмосковье до конца 2024 года планируют обновить 39 женских консультаций, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В рамках модернизации по проекту «Наша женская консультация» в центрах обновляют не только внешний вид, то и внедряют новые услуги.

«В прошлом году в рамках проекта были обновлены 35 консультаций. До конца этого года модернизируем еще 39», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Она добавила, что в обновленных женских консультациях установят единую навигацию и электронные табло, а также оборудуют комфортные зоны ожидания.

Также в Подмосковье работает Единый call-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье».