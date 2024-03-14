В Подмосковье ребенок зевнул и проглотил подаренное бабушкой кольцо

Шестилетняя жительница Подмосковья проглотила кольцо, когда играла с ним перед сном. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 12 марта, шестилетняя девочка из многодетной семьи получила в подарок от бабушки серебряное кольцо. Перед сном девочка сняла украшение и рассматривала, держа его над головой, неожиданно она зевнула и выронила кольцо, которое упало ей в рот, ребенок испугался, резко вдохнул и проглотил подарок.

Родители немедленно вызвали скорую помощь, пока ребенка везли в больницу кольцо опустилось в толстый кишечник. Медики предположили, что инородное тело выйдет из организма естественным путем и посоветовали родителям наблюдать за состоянием дочери.

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