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В Ленобласти школьник выжил после падения с седьмого этажа

В Ленобласти школьник попал в реанимацию после падения с седьмого этажа

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FotograFFF/Shutterstock

В клинику Педиатрического университета из Тихвина был доставлен 12-летний школьник с тяжелыми травмами, ребенок выпал из окна с большой высоты. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Инцидент произошел в Тихвине 12 марта, ребенка под окнами многоэтажки нашли прохожие. Мальчик был экстренно госпитализирован в Тихвинскую больницу, а оттуда переведен в клинику Педиатрического университета.

Медики диагностировали у школьника сотрясение головного мозга, травму грудной клетки, перелом ребер с двух сторон и перелом грудины, контузию легких. У мальчика ушиб сердца, почек, мочевого пузыря, закрытая травма живота, компрессионные переломы тел позвонков, контузия спинного мозга.

«По прибытию из Тихвина он совершал попытки говорить, но сознание довольно спутанное. В целом состояние очень тяжелое. Пациент под контролем большой группы специалистов, включая профильные кафедры в области реаниматологии, хирургии и педиатрии», — сообщил главврач клиники Педиатрического университета Виталий Резник.

За жизнь ребенка борются несколько бригад хирургов, он находится под постоянным наблюдением медиков в отделении реанимации.

Ранее в Челябинске мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии после падения с 11-го этажа.

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