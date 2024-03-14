Мальчик из Астрахани получил ожоги ног после падения в канализационный люк

Мальчик из Астрахани провалился в канализационный люк около дома. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

В ведомство обратился отец девятилетнего ребенка. По словам родителя, младший член семьи из-за проблем со зрением упал в колодец около дома. В результате мальчик получил ожоги нижних конечностей.

Отец пострадавшего заявил, что сотрудники ответственных служб более года игнорируют проблему и не ограждают люк. Более того, компания подделала документы, которые доказывают наличие крышки на объекте.

На ситуацию обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело и доложить ему о результатах расследования.

Ранее в Улан-Удэ десятилетний мальчик провалился в люк и пролежал там всю ночь.