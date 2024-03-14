Ветер сорвал кровлю российской школы, где недавно закончили капремонт

В Махачкале ветер сорвал кровлю школы. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в школе №42 имени Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. Часть кровли учебного учреждения сорвало мощным ветром. Отмечается, что незадолго до произошедшего там закончили капремонт, который начался еще в мае 2023 года.

В ходе капремонта в здании меняли кровлю, а также обновляли фасад и потолки. Работы должны были завершить до начала текущего учебного года, однако этого не произошло. В результате школьникам пришлось учиться в ремонтируемом здании.

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