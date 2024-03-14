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Женщина погладила одежду скороваркой и удивила соцсети

NDTV: в Индии женщина показала, как гладит одежду скороваркой

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Babymishra_/X

Пользователей соцсетей удивила женщина из Индии, которая гладит одежду скороваркой, пишет NDTV. По словам женщины, это устройство работает не хуже утюга.

В соцсетях были опубликованы кадры, на которых женщина стоит на кухне и гладит одежду скороваркой, точнее, ее горячим основанием. Судя по всему, этот процесс не вызывает у нее проблем — рубашка, лежавшая на доске, стала ровной. Увиденное настолько понравилось зрителям, что они высказали свой восторг в комментариях.

«Какая-то инновация. Предложите женщине, чтобы она получила патент на свое изобретение», — шутят комментаторы.

Впрочем, не все люди оказались под впечатлением от увиденного. Некоторые признались, что в детстве тоже так гладили одежду, когда дома не было утюга.

Ранее в соцсетях стал популярным мужчина, женившийся на рисоварке и устроивший с ней свадебную фотосессию.

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