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Сотрудники Сбера в Тюменской области спасли клиентов от вооруженного грабителя

Сбер поблагодарил УМВД по Тюменской области за быстрое реагирование на попытку ограбления

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Грамотные и четкие действия работников Сбера и полиции помогли оперативно задержать преступника в Тюменской области, заявил руководитель департамента безопасности Сбербанка Дмитрий Сафронов.

«Мы благодарим сотрудников ГИББД и УМВД Тюменской области за быстрое реагирование и помощь», — отметил Сафронов.

В селе Казанское Тюменской области 12 марта вооруженный ружьем мужчина требовал деньги в кассе офиса Сбербанка. Руководитель офиса эвакуировала клиентов, а один из сотрудников нажал тревожную кнопку. Сотрудники ГИБДД и Росгвардии оперативно прибыли на место и задержали преступника.

По словам нападавшего, на протяжении двух недель мошенники звонили ему от имени правоохранительных органов и убеждали его принять участие в «особом задании».

Сафронов отметил, что этот инцидент еще раз подтвердил, что злоумышленники, которые совершают противоправные действия против банка, обязательно будут задержаны.

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