Строительный рынок загорелся в Новой Москве

На территории строительного рынка в поселке Мосрентген в Новомосковском округе Москвы вспыхнул пожар. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах города.

Согласно информации агентства, воспламенились три торговых павильона в одном из складских помещений. Площадь возгорания, по последним данным, достигает 50 кв. м, существует риск распространения огня на соседние помещения.

В материале указывается, что возгорание произошло по адресу: Киевское шоссе, 21-й км, строение 1. По информации, взятой из открытых источников, по этому адресу располагается рынок «Строймастер».

Информации о пострадавших пока не поступало. На месте инцидента работают пожарные, принимаются меры для ликвидации огня.

Накануне пожар произошел на территории нефтезавода в Рязанской области. Предположительная причина возгорания — падение беспилотника. Двоих пострадавших доставили в больницу с ранениями рук.

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