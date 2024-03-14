Названы простые упражнения, которые избавят от боли в спине

Сидячий образ жизни, сон в неправильной позе, неправильное поднятие тяжестей, травмы, искривление позвоночника и другие факторы могут провоцировать боли в спине. О том, какие упражнения помогут справиться с ними, Life рассказала профессиональная спортсменка, баскетболистка сборной России, мастер спорта Елена Беглова.

«При малоподвижном образе жизни спазмируются мышцы и кровеносные сосуды, снижается гибкость в грудном отделе, а поясничные позвонки сдавливаются. В итоге осанка ухудшается, может появиться боль в шее, плечах и спине. Именно поэтому офисным сотрудникам рекомендуют делать небольшую разминку каждые один-два часа», — отметила эксперт.

Так, она рекомендует делать планку на предплечьях, которая поможет прокачать мышцы кора. В ходе выполнения упражнения нужно прижать предплечья к полу, поставить локти под плечами, а ноги — отвести назад, чтобы зафиксировать тело в прямом положении. Выполнять планку можно на протяжении 30 секунд.

Второе упражнение от болей в спине — ягодичный мостик на одной ноге, который поможет укрепить мышечный корсет. Для его выполнения нужно лечь на коврик, вытянуть руки вдоль туловища, согнуть одну ногу и поднимать и опускать таз вместе с той ногой, которая осталась прямой. В верхнем положении важно выдерживать паузу и напрягать мышцы. Упражнение выполняется минимум 15 раз на каждую сторону.

Последнее упражнение, о котором рассказала Беглова, — «крокодил». По ее словам, оно поможет восстановить подвижность позвоночного столба. В ходе его выполнения нужно лечь на коврик, развести руки по сторонам от корпуса, повернуть голову вправо, согнуть правую ногу, стопу — положить на колено левой ноги. Корпусом нужно тянуться влево, а правой рукой — вправо. Через 30 секунд нужно поменять сторону.

Физиотерапевт Крис Маккарти из Манчестерского университета до этого развеял миф о связи между болями в спине и сутулостью. По его словам, болевые ощущения в спине и шее с большей вероятностью могут быть обусловлены стрессом или травмами, полученными в при физической активности.

Ранее был найден способ улучшить оперативное лечение хронической боли в спине.