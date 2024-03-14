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Улан-удэнка вышла на балкон и получила выстрел в подбородок от неизвестного

В Улан-Удэ неизвестный выстрелил в женщину, вышедшую на балкон

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Улан-Удэ неизвестный выстрелил в 49-летнюю женщину, которая вышла на балкон. Об этом сообщает Telegram-канал «Площадь Советов от Gazetarb.ru».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 14 марта. Женщина вышла на балкон и услышала хлопок. После этого она ощутила боль в подбородке. Предварительно, в нее выстрелили из пневматического оружия.

На место происшествия выехала следственного-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками злоумышленника. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не утоняются, информации о состоянии пострадавшей не поступало.

Ранее российский подросток прострелил себе ногу из винтовки, упражняясь в меткости.

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