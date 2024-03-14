Уклониста из Таджикистана с паспортом РФ задержали в Белоруссии

Уроженца Таджикистана поймали в Белоруссии после того, как он уклонился от службы в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя московского управления СК РФ Юлию Иванову.

По словам источника, мужчина вместе с другим уроженцем Таджикистана вступил в гражданство РФ и был призван на службу, но покинул территорию России. Обоим заочно предъявили обвинения.

Выяснилось, что один из мужчин приехал в Белоруссию. После обнаружения разыскиваемого доставили в столицу.

«С фигурантом проведены следственные действия, в ходе допроса он полностью признал вину», – сообщается в публикации.

На данный момент правоохранители выясняют, где находится второй уроженец Таджикистана.

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