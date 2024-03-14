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В Москве накануне выборов разделили ключ расшифровки электронного голосования

На электронных выборах в Москве предусмотрели работу в нештатных ситуациях

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Все системы электронного голосования готовы к предстоящим выборам президента РФ, рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

«Мы предусмотрели особый алгоритм в системе онлайн-голосования: при высоких нагрузках, когда сразу несколько десятков тысяч москвичей зайдут на страницу онлайн-голосования, система перейдет в режим электронной очереди, что обеспечит стабильную работу инфраструктуры электронного голосования и портала mos.ru», — отметил он.

Также руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев отметил, что все наблюдатели за выборами прошли необходимое обучение и готовы следить за ходом выборов.

На одном из этапов подготовки к предстоящим выборам в Московской городской избирательной комиссии прошла церемония разделения ключа шифрования электронного голосования.

Ключ разделили на 5 частей, каждую из которых записали на внешний носитель, поместили в сейф-пакет и передали хранителю.

«Ключ расшифрования представляет собой программный код. Его разделение на несколько частей гарантирует, что никто не узнает результаты электронного голосования до окончания выборов», — рассказал Костырко.

Хранителями ключей стали: руководитель Корпуса наблюдателей Вадим Ковалев, заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут, член ЦИК Людмила Маркина, глава городского округа Троицка Владимир Дудочкин и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Напомним, выборы президента России начнутся 15 марта в 8:00 и завершатся 17 марта в 20:00.

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