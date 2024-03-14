Власти Черногорска заявили, что в обрушившемся доме люди жили «на свой страх и риск»

Обрушившееся общежитие в Черногорске (Хакасия) «уже давно» было признано аварийным, но люди продолжали там жить и сдавать квартиры. В администрации города «Газете.Ru» заявили, что жильцы находились там «на свой страх и риск».

«Пострадавших нет, общежитие уже давно было признано аварийным. Жильцам неоднократно направлялось предписание о том, что необходимо его покинуть, оказывалась помощь в виде жилья из маневренного фонда либо компенсация за аренду жилья. Люди понимали, что они там остаются на свой страх и риск», — сообщили в пресс-службе.

Также пока нет данных, сколько людей жили в аварийном доме.

«Пока тоже не знаем, потому что некоторые переезжали в маневренный фонд и умудрялись свои комнаты кому-то сдавать», — сообщила представитель пресс-службы администрации.

14 марта на улице Дзержинского в городе Черногорск республики Хакасия обрушились две стены жилого дома — с первого по пятый этаж. По данным МЧС, в обрушившейся части здания никто не проживал. Спасатели совместно с кинологами обследуют завалы. Как сообщил центр развития общественного контроля, жильцов дома временно разместят в социальных гостиницах.

Ранее ростовские власти выдали жильцам рухнувшего дома по 10 тыс. руб. и предложили взять ипотеку.