Красноярец купил товар по заниженной цене и съел штрихкоды, заметая улики

В Красноярске мужчина обманом купил сантехнику по заниженной цене и съел штрихкоды, заметая улики. Об этом сообщает «Кубань 24».

По информации издания, мужчина решил приобрести два дорогостоящих смесителя в магазине по заниженной цене. Для этого он на кассе самообслуживания просканировал другой штрихкод.

Однако мужчину поймали охранники, его отвели в комнату досмотра. Там злоумышленник решил избавиться от улик в виде штрихкодов, съев их. Его действия попали в объектив камеры видеонаблюдения.

По предварительной информации, желавший сэкономить мужчина нанес ущерб в размере 29 тысяч рублей. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

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