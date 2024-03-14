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Россиянин с судимостями, лишивший незнакомца глаза, отправится в колонию на 3,5 года

В Новосибирской области осудили рецидивиста, который лишил незнакомца глаза

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Руслан Кривобок/РИА Новости

В Бердске судом вынесен приговор по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с применением оружия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

В июле 49-летний ранее судимый житель Новосибирска проводил время на пляже в Бердске. В вечернее время он поссорился с незнакомым ему мужчиной и схватился за оружие. Злоумышленник пять раз выстрелил в потерпевшего из травматического пистолета, одна из пуль угодила ему в глазное яблоко. Для раненого, получившего различные телесные повреждения, все закончилось потерей глаза.

Следствие установило, что стрелок причинил здоровью потерпевшего тяжкий вред на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. Свою вину в совершении преступления фигурант не отрицал. В итоге суд признал явку с повинной смягчающим обстоятельством и назначил виновному наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее пенсионерку из Ростовской области осудили на 5,5 лет колонии за фейки о ВС РФ.

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