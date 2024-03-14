Эксперт оценил, существуют ли наиболее опасные для аллергиков районы Москвы

В Москве нет смысла составлять карту для аллергиков, на которых обозначаются районы, якобы наиболее опасные для больных поллинозом, потому что растения-аллергены могут встретиться во всех природных территориях и парках города. Об этом «Москве 24» рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия ГПБУ «Государственный природоохранный центр» Азамат Кунафин.

Он уточнил, что в первой половине марта начинают цвести ольха серая и черная и орешник, во второй — березы и ивы, в апреле — тополя, осины и клены.

«Аллергия вызывается пыльцой этих растений, которая разносится воздушными массами по всему городу», — отметил Кунафин.

При этом различные условия могут приводить к тому, что процесс цветения отдельных видов растений будет растянут. Например, растения, которые расположены в хорошо прогреваемом месте в жилых застройках или на солнечной стороне, могут зацвести раньше остальных.

«А вот в лесу или на теневой стороне они могут начать цвести позже с запозданием от нескольких дней до недели», — заключил эксперт.

Врач-аллерголог Владимир Болибок до этого говорил, что страдающим от аллергии на пыльцу цветущих весной деревьев важно знать периоды цветения. Раннее цветение, по его словам, начинается, когда ночные температуры не опускаются ниже 0°C.

Ранее были названы продукты, которые помогут пережить весеннюю аллергию.