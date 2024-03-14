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Женщина узнала об измене мужа в прямом эфире на радио

LADBible: американка в прямом эфире на радио узнала об измене своего мужа

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channel955detroit/TikTok

В США женщина в прямом эфире на радио узнала, что муж ей изменяет, пишет LADBible.

Женщина из Детройта пришла на радио и пообщалась с ведущими вечернего шоу. Американка рассказала им, что думает, что муж ей изменяет с другой. Но каждый раз, когда она спрашивала у него об этом прямо, тот отвечал, что супруга все выдумала и переживает на пустом месте.

Подозрения американки усилились, когда она нашла в автомобиле мужчины брошюру о спектакле. Женщина решила, что супруг ушел в театр с другой, о чем и рассказала ведущим. Впрочем, у тех появилась идея, как проверить верность супруга.

Один из ведущих позвонил мужчине, сообщив, что он является представителем цветочного магазина, в котором проходит акция — любой желающий может отправить букет одному человеку. Супруг американки воспользовался этим предложением, вот только в качестве адресата указал не жену, а другую женщину.

Кроме того, мужчину попросили записать голосовое сообщение, которое будет отправлено вместе с цветами. Собеседник согласился и на этот пункт, признавшись в любви своей пассии в прямом эфире. Узнав о том, что это был розыгрыш, американец начал оправдываться. О том, как сложилась дальнейшая жизнь супругов, не сообщается.

Ранее американка пожаловалась на мужа, который терроризировал ее с помощью Tesla.

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