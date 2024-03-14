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Курганский медик брала деньги с пациентов за бесплатные услуги и попалась

В Кургане врач брала с пациентов деньги за бесплатное лечение

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Depositphotos

В Кургане врач одной из больниц брала с пациентов деньги за бесплатное лечение. Об этом сообщает УМВД по региону.

По версии следствия, работавшая врачом в медицинском учреждении 27-летняя женщина в 2022-2023 годах говорила своим пациентам, что один из видов бесплатного лечения якобы является платным. Потерпевшие перечисляли ей по несколько тысяч рублей за оказание медицинской услуги, которая в действительности являлась бесплатной по полису ОМС.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Россиянке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Ранее мошенник забрал у московской пенсионерки 1,8 млн рублей и подарил букет цветов.

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