Baza сообщает, что при обстреле Белгорода погиб второй человек

Второй человек погиб 14 марта при обстреле Белгорода. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его информации, погибла женщина.

«В момент обстрела она находилась в машине на улице Костюкова. После взрыва снаряда ее машина улетела в кювет», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось о гибели водителя автомобиля в Белгороде в результате атаки Украины. Мужчина скончался после прилета в легковой автомобиль.

Кроме того, в результате обстрела Белгорода пострадали шесть человек: четыре женщины и двое мужчин.

Утром 14 марта над Белгородской областью были уничтожены восемь реактивных снарядов. По данным министерства обороны России, воздушные цели сбили над регионом в 8:30 (мск). Таким образом, российские военнослужащие пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку.

Ранее в Минобороны рассказали о ночных попытках ВСУ атаковать два региона беспилотниками.