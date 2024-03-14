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Врач рассказала, как прием витаминов отражается на весе человека

Врач Соломатина: прием витаминов может повлиять на вес человека

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Depositphotos

Недостаток или переизбыток витаминов может повлиять на вес человека, в том числе усилить или замедлить метаболические процессы. Об этом «Пятому каналу» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина.

«Как гиповитаминоз, так и гипервитаминоз — это сдвиг баланса. И в какую сторону этот баланс у конкретного индивидуума может быть сдвинут, сложно предсказать… К приему витаминов не из продуктов питания, а синтетических в ярких баночках нужно подходить очень аккуратно и осторожно», — предупредила нутрициолог.

По ее словам, перед приемом БАДов важно разобраться в их действии, а также узнать, в каком количестве их можно принимать. Если относиться к этому вопросу безответственно, можно навредить организму, заключила Соломатина.

Группа ученых из Университета Ньюкасла (Newcastle University) до этого обнаружила, что повышенный или пониженный уровень витамина А, или ретинола, может быть взаимосвязан с изменением нейронных связей в мозге при шизофрении и других расстройствах.

Ранее сообщалось, что более высокое потребление витаминов D и B12 может ухудшать здоровье у женщин.

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