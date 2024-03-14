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В Белгороде сообщили о громком взрыве в центре города

Baza: в Белгороде сообщили о громком взрыве в центре города

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Телеграм-канал «Белгород №1»

Жители Белгорода сообщили о громком взрыве в центре города в районе вокзала. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

На опубликованных кадрах виден столб дыма. Официальных комментариев пока не поступало.

Позднее Telegram-канал сообщил, что, по данным очевидцев, взрыв снаряда произошел рядом с автомобилем на Донецкой улице во время обстрела Белгорода. По предварительным данным, после взрыва автомобиль улетел в овраг. На место выдвинулись оперативные службы.

До этого в Белгороде объявили ракетную опасность. Местных жителей призвали оставаться дома и не подходить к окнам.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что Белгород подвергся атаке украинского беспилотника самолетного типа. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы, оно потушено. Кроме того, были выбиты окна в одном частном домовладении.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал село Покровка в Белгородской области.

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