Акушер-гинеколог оценил, когда россиянам лучше всего заводить детей

С биологической точки зрения возраст 18-25 лет является идеальным для рождения ребенка, однако в этом вопросе важна также социальная составляющая. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Владимир Сурсяков.

По его словам, во времена СССР люди взрослели раньше, сразу после школы, однако в наше время ситуация изменилась.

«Социально люди в 24-25 лет только-только становятся на ноги и имеют возможность только создать семью. Это молодые специалисты, которые только начинают работать, создают базу для создания семьи, начинают зарабатывать деньги и хоть как-то устраивать быт, и тут мы говорим: «Рожайте ребенка». <...> Если нам удастся договориться с людьми рожать в районе 25-30 лет, это, на мой взгляд, будет уже хорошо», — отметил эксперт.

По его словам, молодые люди сейчас могут быть не готовы к рождению ребенка, потому что хотят создать условия для его жизни и развития.

Заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова до этого говорила, что для женского организма наиболее правильным для рождения детей является возраст до 24 лет.

Ранее ученые выяснили, что женщины чаще рожают в будни.