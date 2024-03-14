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В Карелии 95-летняя женщина получила ожоги в больнице при странных обстоятельствах

В Карелии пенсионерка вернулась из больницы с ожогами, СК начал проверку

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Depositphotos

В Петрозаводске возбудили дело из-за ожогов, полученных пенсионеркой при странных обстоятельствах в медицинском учреждении. Об этом сообщает пресс-служба карельского СУ СК России.

В декабре прошлого года 95-летняя местная жительница вернулась домой после госпитализации. Родственники обнаружили на теле женщины глубокие термические ожоги, обожжены оказались спина, голова и руки. Они пытались узнать у бабушки, каким образом она получила эти телесные повреждения, но их неоднократные попытки выяснить обстоятельства возникновения ожогов не принесли результатов. Также членам семьи пострадавшей не удалось установить и привлечь к ответственности виновных в произошедшем.

В конце концов в дело вмешались следователи. Они уже возбудили уголовное дело о халатности и проверяют сотрудников медицинского учреждения, на попечении которых находилась пострадавшая.

«В ходе следствия будет изъята и изучена медицинская документация, допрошены медицинские сотрудники, а также получены необходимые экспертные заключения с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего и причин, ему способствовавших», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Верхней Пышме стоматолог сломал пожилой пациентке челюсть, когда удалял зуб.

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