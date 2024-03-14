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Россиянин, хранивший наркотики в банковской ячейке, попался ялтинской полиции

Полиция задержала петербуржца, который приехал в Крым, чтобы продать наркотики

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Максим Богодвид/РИА Новости

Полиция поймала жителя Санкт-Петербурга, который торговал наркотиками в Крыму. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Правоохранители установили, что 49-летний петербуржец приехал на полуостров, чтобы продавать местным жителям наркотики. Свой товар он поместил на хранение в банковскую ячейку, которую впоследствии вскрыли полицейские. Из депозитария они изъяли почти полкилограмма синтетического наркотика, уже расфасованного в зип-пакеты. Эксперты пришли к выводу, что вещество является производным N-метилэфедрона. Запрещенные вещества мужчина продавал через свой интернет-магазин.

Во время обыска в его временном жилище оперативники нашли 112 патронов, изготовленных кустарным способом, а также переделанный боевой пистолет. Кроме того, в тайнике нашлось еще более 190 граммов мефедрона, все находки были изъяты. На мужчину завели уголовные дела по трем статьям УК РФ. По действующему законодательству наркоторговцу может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 15 лет до пожизненного.

Ранее в Москве школьница рассказала полицейским об отце, употребляющем наркотики.

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