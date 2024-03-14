Россиянам объяснили, как должны оплачивать работу в ночное время

Сотрудникам, которые работают в ночное время (с 22:00 до 06:00 часов), должны выплачивать компенсацию в повышенном размере — не менее 20% часовой тарифной ставки или оклада, рассчитанного за час работы. Об этом «Москве 24» рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

По ее словам, точный размер доплаты может прописываться в коллективном, трудовом договоре или локальном нормативном акте. При этом эксперт уточнила, что к такому труду не могут привлекать беременных и несовершеннолетних, если речь не идет о работниках творческих профессий и некоторых других сфер.

«Отказаться от работы в ночное время имеют право женщины с детьми в возрасте до трех лет и инвалиды. Сюда же относятся сотрудники, которые ухаживают за больными членами семьи по медицинским заключениям. Кроме того, работники, имеющие на попечении детей-инвалидов. Также только с письменного согласия к ночной работе привлекаются матери (отцы), воспитывающие без супругов детей до 14 лет, либо опекуны последних», — отметила Захаренкова.

Помимо этого, отказаться работать в ночное время могут сотрудники, у которых есть три и более детей в возрасте до 18 лет, если младшему еще не исполнилось 14 лет, а также матери (отцы) с ребенком до 14 лет, если второй родитель работает вахтовым методом.

RT до этого привел результаты исследования, согласно которому большинство россиян задерживаются по вечерам на работе — об этом заявили 81% участников соответствующего опроса. Каждый день перерабатывают 19% россиян, а одной из самых частых причин такой ситуации стало нежелание откладывать рабочие задачи на потом.

Ранее сообщалось, что российские компании перестали брать на работу преимущественно айтишников-мальчиков.