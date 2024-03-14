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Трое мальчиков два часа истязали девятилетнюю девочку в Новосибирске

В Новосибирске три мальчика два часа истязали девятилетнюю девочку

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В Новосибирске три мальчика на протяжении двух часов истязали девятилетнюю девочку на улице. Об этом сообщает «КП - Новосибирск».

По информации издания, дети сначала кидали в третьеклассницу снежками и свалили с «ватрушки», а затем стали пинать ее ногами. Все это продолжалось около двух часов, пока мать одного из мучителей не сказала несовершеннолетним, что «девочке пора домой».

Врачи осмотрели девочку и диагностировали у нее ушибы и перелом. Родители пострадавшего ребенка обратились в правоохранительные органы.

Прокуратурой Заельцовского района по факту произошедшего организована проверка, в ходе которой дадут оценку работе органов системы профилактики.

Ранее толпа старшеклассников избила третьеклассника в Екатеринбурге.

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