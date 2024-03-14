Выгнавшая участника СВО владелица подмосковного кафе покинула Россию

Хозяйка кофейни в Люберцах Алена Полякевич, которая выгнала из своего заведения участника СВО, уехала из России. Об этом сообщает mk.ru.

По словам девушки, она переехала в Грузию в начале марта. Россиянка заявила, что «у любой гордости есть последствия». Она также добавила, что уже открыла счет в местном банке и нашла работу в кофейне.

В России против девушки возбудили уголовное дело об экстремизме за то, что она выгнала из своей кофейни хамившего «ветерана СВО» и сообщила об этом в соцсетях. Она поделилась, что ранее выгоняла из своего заведения бомжей и теперь «горе бойцы» есть в ее «списке».

Общественники обратились в главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить женщину на дискредитацию армии.

Ранее в Южно-Сахалинске участников СВО не пустили в бар и обстреляли.