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Названа привычка, позволяющая увеличить продолжительность жизни и снизить риск диабета

The Sun: ходьба может увеличить продолжительность жизни на три года

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Shutterstock/Alex Sipeta

Ходьба по пять тысяч шагов три раза в неделю может увеличить продолжительность жизни на три года. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на исследование, инициированное управляющим британской страховой компании Vitality.

Результаты проведенного в Лондонской школе экономики исследования показали, что ходьба положительно влияет на продолжительность жизни.

Анализ данных миллиона жителей Великобритании и ЮАР показал особенно заметное влияние ходьбы на жизнь людей старше 65 лет — у тех, кто проходил больше 7,5 тысяч шагов три раза в неделю, в 52% случаев отметили увеличение продолжительности жизни. При этом в возрастной группе от 45 до 65 лет продолжительность жизни увеличивалась на 38%.

При этом у людей, которые проходили по десять тысяч шагов трижды в неделю, на 41% уменьшался риск развития диабета II типа. У тех, кто совершал такие прогулки более четырех раз в неделю, риск сокращался на 57%.

Ранее эксперты назвали заболевания, влияющие на продолжительность и качество сна.

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