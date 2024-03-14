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В Самаре сотрудница выгнала кота из больницы и избила шваброй

В Крутых Ключах обнаружили избитого шваброй кота

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Типичный Тольятти | Новости/VK

В Самаре нашли кота, который серьезно пострадал, предположительно, от рук местной уборщицы. Об этом сообщает сообщество «Типичный Тольятти».

Инцидент произошел в поселке Крутые Ключи. По словам очевидцев, уборщица выгнала животное из местной больницы и несколько раз ударила шваброй. На кадрах заметно, что животное практически не двигается. На некоторых участках кожи и ушах присутствуют травмы.

Местные жители обработали коту раны и покормили. Исходя из фото очевидцев, животное получило серьезные повреждения.

Ситуацию взяли на контроль в прокуратуре региона. На данный момент проводится проверка по факту жестокого обращения с животным.

Ранее в Кирове проводница выкинула из вагона поезда кота одного из пассажиров, несмотря на сильный мороз.

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