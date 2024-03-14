В ЭИСИ заявили, что провокации на выборах президента РФ обречены

Недоброжелатели не просто так выбрали для провокаций перед выборами президента РФ Дальний Восток, считает руководитель департамента по работе с регионами Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Дарья Кислицына.

«Регионы Дальнего Востока на выборах президента России начинают голосовать первыми, поэтому выбор территории для старта провокаций нашими недоброжелателями вполне объясним. В первую очередь бьют туда, где все начинается.

Немаловажно и то, что президент России Владимир Путин объявил развитие Дальнего Востока приоритетом на весь двадцать первый век. Это развитие идет высокими темпами, что враги считают, по-видимому, веским поводом для организованных провокаций», — сказала Кислицына.

По ее словам, жители Дальнего Востока очень сознательны и умеют отличать правду от лжи.

«Помимо этого, выборы 2024 года проходят на качественно новом уровне. В российском обществе зафиксирован беспрецедентный уровень консолидации. Количественно расширился институт наблюдателей. Созданы максимально комфортные условия для разных форматов голосования», — отметила Кислицына.

Кислицына добавила, что все меры помогают повысить уровень доверия граждан к институту выборов и способствуют росту политического участия.

«Любая провокация столкнется с серьезным препятствием в лице политической осознанности россиян. Убеждена, что все провокации (а их, вероятно, будет много) обречены на неудачу. К ним готовы и граждане страны, и избирательная система», — отметила Кислицына.

Эксперты отмечают, что недоброжелатели уже пытаются провести информационные атаки. В Забайкальском крае хакеры пытались отключить интернет и стационарную связь. В некоторых регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) штампуются поддельные аккаунты должностных лиц, а также распространяются сообщения о несуществующем налоге на СВО.

ДФО не просто так попал первым под удар. Он особенно сильно привлекает внимание провокаторов. Регион стремительно развивается, опережая среднероссийский уровень по инвестициям в основной капитал, объемам строительных работ, вводу жилья и промпроизводству. Также президент России Владимир Путин высоко оценил работу властей Якутии по повышению продолжительности жизни в республике. На Дальнем Востоке рождаемость 3 детей на 20% выше, чем в среднем по России. Число многодетных семей на Дальнем Востоке за 3 года выросло на 24 тыс.

Предыдущие попытки хакерских атак завершились неудачей, отмечают эксперты. В Якутии недоброжелателям не удалось раскачать национальные протесты, жителей Дальнего Востока не удалось убедить в том, что они хотят отделиться от России. Все попытки дискредитации власти так называемых «независимых наблюдателей», которые прошли обучение по методичкам западных кураторов, заканчиваются провалами.

Многие эксперты уверены, что органы власти и правоохранительные структуры готовы пресекать любые попытки по дискредитации избирательной системы и предстоящего голосования на выборах президента РФ.

Во всех субъектах РФ созданы штабы общественных наблюдателей. Все наблюдатели прошли обучение и готовы квалифицированно и компетентно осуществлять мониторинг процесса голосования. Но главный защитник всенародного волеизъявления, как отмечают эксперты, это россияне, которые противопоставляют всем провокаторам свою высокую гражданскую ответственность и бдительность.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.