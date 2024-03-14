Губернатор Курской области рассказал об обстрелах со стороны ВСУ 14 марта

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино Глушковского района и село Пригородняя Слободка Рыльского района в Курской области. Об этом сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

«Никто из жителей не пострадал», — написал он.

По словам Старовойта, в Теткино подомовой обход будет начат после того, как позволит обстановка.

«В Пригородней Слободке произошло возгорание на одном из объектов инфраструктуры, пожар потушен», — добавил губернатор Курской области.

До этого в пресс-службе министерства обороны сообщали, что за прошлую ночь российские военнослужащие пресекли попытки ВСУ совершить террористические атаки c применением беспилотных летательных аппаратов в двух регионах.

14 марта Белгород подвергся атаке украинского дрона. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание сухой травы, но огонь потушили.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.