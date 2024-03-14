Пассажиров упавшего на Колыме Ми-8 эвакуируют в Магадан

Пассажиры вертолета Ми-8, который упал в Магаданской области недалеко от рудника «Кварцевый» на Колыме, собираются эвакуировать в Магадан. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Носов, его цитирует ТАСС.

«Принято решение доставить в Магадан всех пассажиров, чтобы убедиться в том, что травм нет. <...> Более того, подготовлены психологи, чтобы, если потребуется, провести работу с людьми», — рассказал Носов, уточнив, что на место происшествия уже вылетели два спасательных вертолета.

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Колыме рано утром 14 марта. По данным Mash, на борту находились вахтовики компании «Полиметалл», которые летели с месторождения по добыче золота «Сопка кварцевая».

Экстренные службы сообщили, что в момент аварии в районе наблюдались сложные метеоусловия, что могло повлиять на управление воздушного судна. В настоящее время два вертолета «Авиации Колымы» направлены к месту крушения, вертолет МЧС России с четырьмя членами экипажа должен был туда отправиться в 06:00 мск.

Ранее сообщалось о пострадавших в результате падения вертолета на Колыме.