Эксперт рассказала, в каких сферах могут трудиться подростки

Подростки в возрасте 14 лет уже могут начинать работать, однако для них будет доступен только «легкий труд», который не навредит их здоровью, развитию и учебе, например, работа с соцсетями и иными сообществами. Об этом рассказала продюсер платформы по профориентации подростков в креативных индустриях Uteens Наталья Рогаль, передает проект «Сноб».

По ее словам, подростки будут востребованы в качестве помощника администратора в соцсети или мессенджере даже без опыта работы, потому что естественно чувствуют себя в этой среде. Помимо этого, молодым людям можно рассмотреть видеопродакшн — работу в кадре или с камерой, монтажом и обработкой, добавила эксперт. Еще одна подходящая сфера — киберспортивные соревнования.

«Киберспорт сейчас не просто канал заработка. Это возможность собрать армию фанатов, посетить другие города и страны. Производители компьютерного железа постоянно ищут среди титулованных геймеров потенциальных амбассадоров бренда, предлагают прибыльные контракты. И все это сочетается с постоянным развитием у киберспортсменов логики, стратегического мышления, навыков командной работы», — отметила Рогаль.

Подростки могут попробовать себя и в программировании или веб-дизайне. Специалист отметила, что изначально им понадобятся только базовые навыки, к которым будут присоединяться новые — умение создавать сайты, разрабатывать приложения и игры, обучать нейросети и так далее.

В январе представитель HeadHunter сообщал, что на российском рынке труда зафиксировали трехкратных рост вакансий для несовершеннолетних. Работодатели стали чаще брать на работу подростков на фоне дефицита кадров в стране, отметил он. В 2023 году было открыто 42 тыс. вакансий с возрастным ограничением от 14 лет. Для сравнения: годом ранее таких предложений было всего 14,5 тыс.

Ранее сообщалось, что российские компании перестали брать на работу преимущественно айтишников-мальчиков.