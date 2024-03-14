ФСБ назвала цели задержанных в Петербурге членов РДК*

Задержанные в Петербурге члены «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) вели в северной столице и Ленобласти разведку объектов жизнеобеспечения, транспорта и критически важной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ, пишет ТАСС.

По данным ведомства, члены организации планировали отравить гумпомощь для солдат в зоне специальной военной операции (СВО), а также готовились устроить теракты в городе и Ленинградской области.

По данным ФСБ, члены ячейки действовали по заданию кураторов в том числе из украинской военной разведки.

«В состав группы входили четверо жителей города <...>, которые по заданию кураторов из РДК и украинской военной разведки намеревались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи военнослужащим ВС РФ, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, и жителям новых территорий России», — говорится в сообщении.

До этого командир одного из штурмовых подразделений добровольческого корпуса, находящегося на Артемовском направлении, говорил, что российские военные замечали спецназовцев НАТО в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее более 130 бойцов РДК и ВСУ уничтожили ударами по Харькову и области.