Один из пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ скончался

Глава республики Тыва Владислав Ховалыг сообщил в своем Telegram-канале, что после аварии на Шагонарской ТЭЦ умер один из работников.

По его словам, Мерген Чечек-оолович Сарыг-оол наиболее сильно пострадал во время ЧС на ТЭЦ. Он отметил, что врачи до последнего боролись за его жизнь, ему оказывали квалифицированную помощь в ожоговом центре Красноярского края, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

Ховалыг отметил, что мужчина работал на ТЭЦ слесарем по ремонту и обслуживанию котельного оборудования с 2022 года. У него остались жена и двое детей. Глава региона пообещал, что семье погибшего выделят 1 млн рублей, помогут с транспортировкой тела из Красноярска, а также с организацией церемонии прощания.

6 марта на Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв, после которого началось возгорание. Ранения и травмы получил 21 человек. Город Шагонар остался частично без отопления.

В службах жилищно-коммунального хозяйства сообщали, что в город планируют поставить 17 модульных котельных.

Ранее сообщалось, что на Шагонарской ТЭЦ запустили первый котел.