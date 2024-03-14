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В Черногории произошло землетрясение неподалеку от столицы

EMSC: землетрясение магнитудой 5,3 произошло неподалеку от столицы Черногории

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Depositphotos

В ночь на 14 марта в Черногории произошло землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По информации специалистов, первый толчок произошел в 03.06 (06:06 мск) в 76 км от черногорской столицы Подгорицы, в которой проживают 236 тыс. граждан. Магнитуда землетрясения составила 5,3 балла, а его очаг находился на глубине 10 км.

Официальных данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

10 марта сейсмологи зафиксировали землетрясение у побережья турецкой провинции Анталья. Магнитуда подземных толчков составила 4,7. Очаг природного катаклизма располагался в море на глубине 35 км, а его эпицентр — на расстоянии 10 км от берега.

Уточнялось, что землетрясение произошло в районе города Демре. При этом подземные толчки ощутили жители сразу нескольких населенных пунктов, подчеркивается в публикации.

Ранее ученые из Колорадской горной школы выяснили, что провалы грунта угрожают четверти населения Земли.

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