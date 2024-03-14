Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вылет всех рейсов из главного аэропорта Камчатки перенесен на фоне циклона

На Камчатке аэропорт Елизово перенес вылет всех рейсов на 15 марта

close
100%
freepik.com

Все восемь рейсов, запланированные на сегодня из главного аэропорта Камчатки Елизово, были перенесены на 15 марта из-за погодных условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-табло.

Рейсы в Хабаровск, Магадан, Владивосток, Москву, Оссору, Палану, Северо-Курильск и Соболево были отложены на указанную дату.

Представители авиакомпаний работают с пассажирами, ведется расчистка взлетно-посадочной полосы.

Камчатка подверглась воздействию циклона 14 марта, что привело к штормовым условиям в акваториях Берингова моря и Тихого океана.

Лавинная опасность объявлена в горах. Уроки в школах столицы отменены, а студенты вузов освобождены от посещений лекций. В Петропавловске-Камчатском штормовой ветер повалил дорожные знаки, деревья и остановку на трассе, а также одну из стел с надписью «Петропавловск-Камчатский».

В пригороде произошло массовое ДТП с участием девяти машин. Жители региона жалуются на проблемы с электричеством и связью. Тем не менее движение по ранее закрытой федеральной трассе восстановлено.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами