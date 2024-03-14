Вылет всех рейсов из главного аэропорта Камчатки перенесен на фоне циклона

Все восемь рейсов, запланированные на сегодня из главного аэропорта Камчатки Елизово, были перенесены на 15 марта из-за погодных условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-табло.

Рейсы в Хабаровск, Магадан, Владивосток, Москву, Оссору, Палану, Северо-Курильск и Соболево были отложены на указанную дату.

Представители авиакомпаний работают с пассажирами, ведется расчистка взлетно-посадочной полосы.

Камчатка подверглась воздействию циклона 14 марта, что привело к штормовым условиям в акваториях Берингова моря и Тихого океана.

Лавинная опасность объявлена в горах. Уроки в школах столицы отменены, а студенты вузов освобождены от посещений лекций. В Петропавловске-Камчатском штормовой ветер повалил дорожные знаки, деревья и остановку на трассе, а также одну из стел с надписью «Петропавловск-Камчатский».

В пригороде произошло массовое ДТП с участием девяти машин. Жители региона жалуются на проблемы с электричеством и связью. Тем не менее движение по ранее закрытой федеральной трассе восстановлено.