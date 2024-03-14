К месту падения Ми-8 на Колыме вылетели медики и спасатели

Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что медики и спасатели вылетели к месту ЧП на Колыме, где упал вертолет Ми-8, для эвакуации пострадавших. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на место ЧП вертолета авиакомпании «Дальнереченск Авиа» в Северо-Эвенский округ были направлены спасательная группа и медики. Они вылетели экстренными рейсами, чтобы помочь и эвакуировать пострадавших.

До этого спасатели МЧС обнаружили обломки Ми-8 МЧС России, потерпевшего крушение 4 февраля. Борт рухнул в 11 км от берега Онежского озера, его детали нашли на глубине до 50 метров.

По факту крушения возбудили уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий причин авиакатастрофы: погодный фактор, ошибку пилотирования и техническую неисправность.

Представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что два человека находятся в тяжелом состоянии после падения вертолета Ми-8 в Магаданской области. Предполагается, что помощь прибудет через 6 часов.

Ранее сообщалось о пострадавших при крушении вертолета в Киргизии.